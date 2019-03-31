2019-03-31T16:26:13+03:00
Происшествия

В Кировске из гостиницы эвакуировали 25 человек из-за оставленного у входа рюкзака

Только поздно ночью жильцы смогли вернуться в свои номера
Елена МОЛОДЦОВА
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Ночью к гостинице были стянуты все экстренные службы. Фото: ХибИнформБюроНочью к гостинице были стянуты все экстренные службы. Фото: ХибИнформБюро
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Ночь с субботы на воскресенье выдалась в городе у подножья Хибин более чем беспокойной и для спецслужб, и для гостей горнолыжного курорта.

- В 22:15 в дежурную службу поступил звонок о том, что у входа в гостиницу по адресу: Кировск, улица Парковая, дом 9 обнаружен предмет, оставленный без присмотра. На место были стянуты все экстренные службы. Из гостиницы эвакуировали 25 человек, - рассказывает «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как сообщает местный портал «ХибИнформБюро», проверку на бдительность устроил неизвестный мужчина, который пришел к отелю с тремя рюкзаками. Потом один он сбросил у входа и спокойно удалился. В итоге в рюкзаке были обнаружены разрубленные на куски провода в обожженной оплетке, не представляющей никакой опасности. Это выяснилось уже ближе к двум часам ночи. Тогда-то эвакуированные жильцы и смогли вернуться в свои номера. В полиции уже начали проверку по этому случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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