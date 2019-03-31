В Мурманске ворона, которую дети нашли под машинами, обрела любящих хозяев и дом

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-31T09:07:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Две недели ворона с подрезанными крыльями провела в полной неизвестности, обитая в торговом центре на улице Орликовой в Мурманске. Напомним, птицу нашли местные ребятишки под машинами и принесли в ближайший зоомагазин. Там пернатую с подрезанными крыльями и хвостом приютили, правда, временно.

- У нас она запуганная была – дети на улице затаскали, да и намерзлась бедняжка. Здесь в тепле и сытости стала на глазах приходить в себя от пережитого стресса – даже внешний вид поменялся, только что перья на подрезанных крыльях так и остались топорщиться, - рассказывает Анастасия Баринова, которая и взяла временную опеку над пташкой. – В зоомагазине ворона находилась в клетке. А вот в сапожной мастерской, куда ее брали на время, проказничала – ее там выпускали попрыгать. Клювом птица доставала все, что можно, и даже умудрилась открутить им там что-то, а потом в клетку не хотела возвращаться – громко каркала, возмущаясь.

За эти две недели пташку уже забирали добрые люди, но потом вернули назад – у них тоже вороненок, и сородичи не сошлись характерами. В этот раз у пожилой пары, пожалевшей пернатого инвалида – из-за подрезанных крыльев она уже никогда не сможет летать, она, кажется, останется навсегда. Других животных у них нет – были, но умерли от старости.

- Ворона – птица своеобразная, к ней нужен подход. Но пока все складывается хорошо. Правда, новые хозяева нашей подопечной ищут просторную клетку для проказницы. Одну уже принесли, но она небольшая и ей будет в ней тесновата, - говорит Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU