2019-03-31T09:07:56+03:00
Дом. Семья

В Мурманске ворона, которую дети нашли под машинами, обрела любящих хозяев и дом

Правда, теперь добрые люди, приютившие проказницу, ищут просторную клетку для нее
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
За пернатой проказницей нужен глаз да глаз. Фото: "Добрые руки" - поддержка бездомных животныхЗа пернатой проказницей нужен глаз да глаз. Фото: "Добрые руки" - поддержка бездомных животных
Изменить размер текста:

Две недели ворона с подрезанными крыльями провела в полной неизвестности, обитая в торговом центре на улице Орликовой в Мурманске. Напомним, птицу нашли местные ребятишки под машинами и принесли в ближайший зоомагазин. Там пернатую с подрезанными крыльями и хвостом приютили, правда, временно.

- У нас она запуганная была – дети на улице затаскали, да и намерзлась бедняжка. Здесь в тепле и сытости стала на глазах приходить в себя от пережитого стресса – даже внешний вид поменялся, только что перья на подрезанных крыльях так и остались топорщиться, - рассказывает Анастасия Баринова, которая и взяла временную опеку над пташкой. – В зоомагазине ворона находилась в клетке. А вот в сапожной мастерской, куда ее брали на время, проказничала – ее там выпускали попрыгать. Клювом птица доставала все, что можно, и даже умудрилась открутить им там что-то, а потом в клетку не хотела возвращаться – громко каркала, возмущаясь.

За эти две недели пташку уже забирали добрые люди, но потом вернули назад – у них тоже вороненок, и сородичи не сошлись характерами. В этот раз у пожилой пары, пожалевшей пернатого инвалида – из-за подрезанных крыльев она уже никогда не сможет летать, она, кажется, останется навсегда. Других животных у них нет – были, но умерли от старости.

- Ворона – птица своеобразная, к ней нужен подход. Но пока все складывается хорошо. Правда, новые хозяева нашей подопечной ищут просторную клетку для проказницы. Одну уже принесли, но она небольшая и ей будет в ней тесновата, - говорит Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманчанин спас из горящего автомобиля пожилого водителя
Врио главы Мурманской области Андрей Чибис: «Без всяких справок видно, фонд капремонта работает плохо»
В Мурманске прошла акция в поддержку людей с эпилепсией
Андрей Чибис впервые встретился с жителями Североморска и выслушал жалобы населения
Житель Мурманска испортил 17 машин, гоняя по двору в нетрезвом виде
Жителя Умбы избили и сломали ему ребро из-за обиженной женщины
В Мурманской области сожгли 40 килограммов «еретической» капусты
С 1 апреля повышаются социальные пенсии: кому из мурманчан проиндексируют?
Ставший уже знаменитым экомобиль проедет по улицам Мурманска 30 марта
СКР: Жизни девочки из Полярных Зорь, упавшей с моста, ничего не угрожает
Подрядчика, которого обвиняют в гибели женщины от схода наледи, отправили на 2 месяца в СИЗО
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему встреча с судовладельцами была закрытой
Общественники Мурманской области возмущены снятием госохраны с памятников «Долины славы»
Следователи проверят, отчего в Североморской ЦРБ умерла пациентка
В Мурманске породистая собака ездила в общественном транспорте в поисках помощи
В Мончегорске друзья пьяного водителя напали на инспекторов ДПС
В передаче «Экстрасенсы. Битва Сильнейших» разбирались в обстоятельствах гибели 3-летней девочки из Мурманска
Непогода в Мурманской области перевела «Колэнерго» на режим повышенной готовности
Эксперты: Мурманск в числе городов, где лучше всего убирают снег