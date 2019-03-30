Житель Мурманска испортил 17 машин, гоняя по двору в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-30T15:08:22+03:00

Это лишь одна из 17-ти разбитых машин. Фото: vk.com/overhearddps

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Ледоколы пробивают себе дорогу в любой обстановке, и никакие преграды им не помеха. Видимо, герой нашей заметки тоже возомнил себя капитаном такого вот судна. Житель Мурманска устроил настоящее автомобильное побоище на улице Ледокольный проезд.

Проехавшись по двору в нетрезвом состоянии, водитель протаранил почти два десятка автомобилей! Пьяные покатушки во дворе домов №№ 9 и 11 на Ледокольном проезде мужчина устроил средь бела дня. Вскоре его остановили и поймали прохожие.

Инспектор, который побывал на месте постфактум, глазам своим не поверил - чуть не сбился со счета, оценивая причиненный автомобилистам ущерб. Вскоре видеозапись с места событий выложили во «Вконтакте».

- В Мурманске пьяный водитель устроил во дворе серию ДТП. В общей сложности пострадало около 17 автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал, - сообщается в паблике «Подслушано у ДПС».

«Виновника торжества» уже удалось вычислить. Как оказалось, водитель и прежде садился за руль «подшофе». Более того, его лишали водительских прав за подобное нарушение.

Теперь мужчине придется ответить по уголовной статье и оплатить материальный ущерб. Некоторые из пострадавших машин он серьезно помял при столкновении, тогда как другие просто оцарапал. Ущерб, даже по самым скромным оценкам, переваливает за сотню тысяч.

Пьяный автолюбитель из Мурманска разбил 17 машин.Автор: Подслушано у ДПС (vk.com/overhearddps)

ИСТОЧНИК KP.RU