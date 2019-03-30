Жителя Умбы избили и сломали ему ребро из-за обиженной женщины

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-30T11:56:43+03:00

Потасовка началась после того, как северянку ударили по лицу в ходе алкогольной вечеринки

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Не знала меры в употреблении спиртного компания из Мурманской области. В результате один из выпивавших стал клиентом врачей, а другой - полицейских.

На днях в больницу поселка Умба поступил сильно избитый мужчина «под хмельком». Синяки, фингалы, ссадины и кровоподтеки виднелись не только на лице и голове, а вообще по всему телу. Вдобавок, северянин чувствовал боли в груди и боку, что недвусмысленно намекало на сломанное ребро.

Медики пришли к выводу, что здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести. Причину всех этих повреждений удалось выяснить участковому поселка Умба.

- Двое мужчин и женщина пришли в гости к общим знакомым. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между участниками вечеринки произошел конфликт - один из гостей оскорбил спутницу друга, затем ударил ее по лицу, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Это и послужило толчком к началу жестокого побоища. Знакомый избитой женщины решил выяснить отношения с обидчиком. Они вышли на лестничную клетку подъезда, где и началась потасовка.

Один из мужчин оказался физически крепче и, к тому же, имел судимость за побои. В результате во время драки 44-летний умбчанин жестоко избил своего ровесника.

Позже мужчина объяснил свою вспышку ярости стандартной отговоркой: был сильно пьян, сорвался. К счастью, другие участники вечеринки оказались трезвее. Они вызвали «Скорую», чтобы избитый вовремя получил врачебную помощь. Буян рискует оказаться в колонии и провести там ближайшие 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU