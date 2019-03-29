С 1 апреля повышаются социальные пенсии: кому из мурманчан проиндексируют?

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-29T18:22:23+03:00

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В нашей стране почти 4 миллиона человек с 1 апреля 2019 года начнут получать повышенные пенсии. В Мурманской области эта индексация коснется 11 819 человек. Речь идет и о социальной пенсии, которую в регионе получают 11 тысяч северян.

– Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в России, и не имеющим права на страховую пенсию: инвалидам 1, 2 и 3 группы, включая инвалидов с детства, а также потерявшим одного или обоих родителей детям до 18 лет или детям от 18 лет, обучающимся очно, – объясняют в мурманском отделении пенсионного фонда. – Помимо этого, данная соцвыплата назначается людям, достигшим возраста 65,5 лет и 60,5 лет (соответственно для мужчин и женщин, - Ред.) и некоторым другим категориям граждан.

Пенсии индексируются на 2%, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Так, средний размер социальной пенсии после повышения составит 9 266 рублей. Например, средний размер для детяй-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составит соответственно 13 674 рубля и 13 812 рублей.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

Напомним, с 1 января на 7,05% увеличены страховые пенсии. Их средний размер сейчас составляет 15,4 тысячи рублей.

В России социальные пенсии назначаются на 5 лет позже, чем страховые.

ИСТОЧНИК KP.RU