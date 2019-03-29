2019-03-29T18:11:24+03:00
Общество

В Мурманской области сожгли 40 килограммов «еретической» капусты

Овощное аутодафе устроили для продукции, которая прибыла из Польши
Иван ПЕТРОВ
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Если бы капуста видела кошмарные сны, то главную роль в них играли бы эти печи. Их строят специально для сжигания "санкционки".Если бы капуста видела кошмарные сны, то главную роль в них играли бы эти печи. Их строят специально для сжигания "санкционки".Фото: Тимур ХАНОВ
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Закон суров, но это закон. Чтобы его исполнить, приходится иногда делать странные вещи. Например, уничтожать свежие продукты, в которых полно витаминов. Как правило, в огне гибнет «санкционка» - овощная и животная продукция, запрещенная ко ввозу из Евросоюза.

Если таможенники или сотрудники Россельхознадзора находят подобные продукты, то, как правило, принимается решение об уничтожении всей партии. Это не вызывает особого энтузиазма у населения Мурманской области. Все-таки у нас на Крайнем севере свежие овощи в большом почете.

Свое недовольство подобной деятельностью северяне выражают в едких комментариях, опубликованных в интернете. Наверняка, не обойдется без них и следующая новость.

На днях в Мурманскую область привезли 40 килограммов китайской капусты из Польши. Продукция относится к санкционному списку, так что партию изъяли у перекупщика. Россельхознадзор принял решение об уничтожении всей овощной поставки.

Приговор привели в исполнение в тот же день. «Еретическую» капусту сожгли, что называется, без суда и следствия. На наши тарелки санкционная продукция точно не попадет. Ну а радоваться этому факту или переживать - пусть каждый решает сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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