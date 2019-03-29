Ставший уже знаменитым экомобиль проедет по улицам Мурманска 30 марта

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-29T17:22:14+03:00

Жителям Мурманска предлагают сдать старые ртутные градусники на переработку. К слову, выбрасывать их в обычные контейнеры запрещено. Фото: администрация Мурманска.

Собирать старые градусники и лампы будут два с половиной часа

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А помните легенду про летучего голландца? Это корабль-призрак, которого никто не видел. У нас в Мурманске есть своеобразный аналог этого явления - экомобиль. Специальный микроавтобус время от времени ездит по городу и собирает опасные для природы отходы. Все слышали про него, но мало кто видел, поэтому некоторые горожане в шутку называют его «автобус-призрак».

Объясняется это просто. Машина курсирует по городу в субботу утром, когда на улицах мало людей. Как бы там ни было, экипаж экомобиля уже долгие годы выполняет свою почетную работу, и очередной рейс совершит уже завтра.

- 30 марта администрация проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртуть содержащих отходов. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск-город чистоты» муниципалитет проводит регулярно, - сообщили в пресс-службе администрации Мурманска.

Это значит, дорогие горожане, что в субботу появится уникальный шанс увидеть тот самый «автобус-призрак». А заодно избавить свой дом от ненужного ртутного хлама: старых градусников и ламп.

Для вашего удобства приводим маршрут следования экоавтомобиля на 30 марта.

10.00 - остановка возле дома на улице Набережной, 15.

11.00 - между улицами Новосельская и Печенгская, на развилке.

11.40 - между улицами Пархоменко и Фурманова, на пересечении.

12.30 - в районе домов на Ледокольном, 5 и Кольском, 130а, на площадке между зданиями.

13.10 - на улице Огни Мурманска, возле автозаправки.

ИСТОЧНИК KP.RU