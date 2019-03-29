2019-03-29T16:02:33+03:00
Общество

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему встреча с судовладельцами была закрытой

Глава региона заявил, что будет бороться за отрасль
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис побывал в рыбном порту, чтобы посмотреть своими глазами на важную для региона отрасль. Фото: www.facebook.com/a.v.chibisАндрей Чибис побывал в рыбном порту, чтобы посмотреть своими глазами на важную для региона отрасль. Фото: www.facebook.com/a.v.chibis
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В конце первой рабочей недели врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис занялся не только ЖКХ и медициной, но еще и рыбной отраслью. Так, 28 марта он побывал в рыбном порту, а на следующий день встретился с судовладельцами.

Представителей СМИ на это совещание не пустили, ограничившись протокольной съемкой в 15 минут. Позже глава региона объяснил, зачем это было.

- Мурманск - это один из мощнейших портов, знаменитый своими рыбаками, и то, в каком состоянии наша рыбная отрасль находится сейчас, совершенно недопустимо. Рыбакам проще и удобнее заходить в Киркенес, а не в родной Мурманск, мы отстаем технологически, организационно, по словам одного из рыбаков "действуем вопреки логике и здравому смыслу". Конечно, много здесь и скрытых, серых мотивов, поэтому в закрытом и достаточно жестком режиме проговорили проблематику. В среду определим четкий перечень мер для исправления ситуации, будем биться за интересы региона, - написал Андрей Чибис на личной странице в Facebook.

Ранее врио губернатора подчеркнул, что жить у моря и переплачивать за рыбу - обидно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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