2019-03-29T16:44:54+03:00
Происшествия

СКР: Жизни девочки из Полярных Зорь, упавшей с моста, ничего не угрожает

Из реанимации медсанчасти ее перевели в Мурманскую областную больницу
Елена МОЛОДЦОВА
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Восстанавливаться после падения с четырехметровой высоты школьница продолжит в Мурманске под наблюдением специалистов областной больницы.Восстанавливаться после падения с четырехметровой высоты школьница продолжит в Мурманске под наблюдением специалистов областной больницы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Судя по всему, медикам на этот раз удалось отогнать смерть от юной северянки, с которой на днях произошел несчастный случай. Два дня назад, 27 марта, 14-летняя девочка почувствовала себя плохо, и, потеряв равновесие, упала с четырехметрового моста, ведущего из Полярных Зорь в Африканду. Пострадавшую доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. К счастью, спустя сутки стало известно, что ее самочувствие значительно улучшилось.

- Жизни ребенка ничего не угрожает. Из реанимации медсанчасти №118 девочку перевели в Мурманскую областную клиническую больницу. Следователи уже опросили друзей, которые находились рядом с ней в момент падения. Семья, в которой воспитывается пострадавшая, благополучная и в поле зрения органов никогда не попадала. Какой степени тяжести нанесен вред здоровью девочки, установит судебно-медицинская экспертиза, которая будет назначена по результатам лечения. Проверка по данному случаю продолжается, - отметила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

По словам местных жителей, подростки явно выбрали не то место для прогулки. Несмотря на явную опасность, северяне часто видят молодежь на этом мосту и под ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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