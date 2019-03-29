Следователи проверят, отчего в Североморской ЦРБ умерла пациентка

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-29T14:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Большинство из нас далеко не всегда согласны с назначенным врачом лечением. Правда, как правило, фатальных последствий все же удается избежать. Увы, 53-летняя пациентка Североморской ЦРБ стала исключением.

- Женщина пожаловалась на плохое самочувствие: боли в ноге и онемение еще 12 марта. Терапевт направила ее в стационар. Но за 10 дней пребывания там состояние пациентки не улучшилось: по вечерам у нее поднималась температура до 40. И, тем не менее, 22 марта ее отпустили на выходные домой. Уже в гардеробе женщина потеряла в сознание. Ее доставили в реанимацию, где она и умерла в 17.05, - сообщает подробности драмы портал «Североморск Life».

Вскрытие показало, что северянка умерла от тромба в легочной артерии. Благодаря вмешательству СМИ этим случаем заинтересовались следователи.

- По публикации в средствах массовой информации начата процессуальная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям врачей. Сейчас наши сотрудники опрашивают родственников умершей женщины и медицинский персонал североморской больницы. Назначена также судебно-медицинская экспертиза, - отметила старший помощник руководитель следственного комитета Мурманской области Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU