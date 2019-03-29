2019-03-29T13:47:57+03:00
Происшествия

В Мончегорске друзья пьяного водителя напали на инспекторов ДПС

Самому рьяному защитнику грозит до 5 лет лишения свободы [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Потасовку между инспекторами ДПС и друзьями пьяного водителя снимал бесстрастный видеорегистратор. Фото: СКР по Мурманской областиПотасовку между инспекторами ДПС и друзьями пьяного водителя снимал бесстрастный видеорегистратор. Фото: СКР по Мурманской области
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Пьяному и море по колено, что уж говорить про дорожных полицейских, вставших на пути выпившей компании. Правда, друзьям водителя, решившего сесть за руль подшофе, не удалось освободить его от ответственности, а вот заработать уголовку в свою копилку более чем.

- В ночь на 24 марта экипаж дорожно-патрульной службы в одном из дворов Мочегорска заметил ВАЗ-2110, в салоне которого находился пьяный водитель и два пассажира в таком же состоянии. Автомобилиста отстранили от управления, а пока один из инспекторов сопровождал его в патрульную машину для составления протокола, второй остался закрывать на ключ «десятку». Это и возмутило друзей водителя, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Вдвоем они накинулись на полицейского, завязалась потасовка. Подоспевшему на помощь напарнику тоже досталось пару тумаков. По результатам драки следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» в отношении 30-летнего мончегорца. Сейчас детективы опрашивают свидетелей и проводят ряд экспертиз. Защитнику пьяного водителя грозит до 5 лет лишения свободы.

В Мончегорске драка между инспекторами ДПС и друзьями пьяного водителя попала на видео.Инспекторы ДПС в Мончегорске отстранили от управления пьяного водителя, а его друзья вступились за товарища. Потасовку снял видеорегитсратор патрульного автомобиля. В отношении одного из буянов в следственном комитете по Мурманской области возбудили уголовное дело. Автор: СКР по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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