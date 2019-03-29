Непогода в Мурманской области перевела «Колэнерго» на режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-29T12:52:08+03:00

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Перефразируя известный афоризм, скажем, что весна доброй не бывает. По крайней мере, в Заполярье. Март и апрель в Мурманской области всегда сопровождаются слякотью и метелями. Вот и сегодняшний день, 29 марта, обещает быть непростым.

Начиная с раннего утра подул сильный ветер. Такая погода особенно опасна для инфраструктуры электроснабжения. В группе риска - вышки и провода. Это хорошо понимают энергетики Заполярья. Сегодняшняя пятница стала для них вовсе не разгрузочным днем. Наоборот - днем повышенной готовности. Инженеры пристально следят за подведомственным оборудованием, чтобы уберечь его от капризов погоды.

- На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты филиала «Колэнерго» проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий, находящихся в зонах возможных рисков. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас, - извещает пресс-служба «Колэнерго».

Специалисты напоминают северянам, что подходить к оборвавшимся проводам нельзя ни в коем случае. Это грозит мучительной гибелью от разряда в несколько тысяч вольт.

В МЧС региона также предупреждают об ухудшении состояния дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU