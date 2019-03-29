В полиции возбудили уголовное дело по факту убийства лосихи в заповеднике в Ловозереском районе

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-29T11:36:01+03:00

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Браконьерам, устроившим охоту на сохатую прямо в границах заповедника «Панойский» в Ловозерском районе, предстоит ответить по всей строгости закона. Напомним, в ходе рейда инспекторы охотнадзора Мурманской области наткнулись на свежую разделку трупа лося буквально в 750 метрах от избы. Проверки по этому вопиющему случаю начали как министерство природных ресурсов региона, так и полиция.

- По факту убийства самки лося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК «Незаконная охота лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору, либо причинившая особо крупный ущерб». Подчеркну, что расследование ведется в отношении неустановленного лица, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Между тем, ущерб нанесенный биоресурсам Российской Федерации в охотнадзоре оценили в 560 тысяч рублей. По информации источника «КП», в момент проверки инспекторов в избе, недалеко от которой и обнаружили убитую лосиху, находился житель Краснощелья. Правда, пока о его причастности к преступлению говорить рано.

ИСТОЧНИК KP.RU