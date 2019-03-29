2019-03-29T14:12:16+03:00
Дом. Семья

В Мурманске породистая собака ездила в общественном транспорте в поисках помощи

Стаффордширского терьера Тори хозяева выкинули на улицу
Мария ПАШЕНКОВА
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Тори каталась в общественном транспорте Мурманска, пока ее не спасли зооволонтеры. Фото: vk.com/shans_podariТори каталась в общественном транспорте Мурманска, пока ее не спасли зооволонтеры. Фото: vk.com/shans_podari
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Дворнягой может стать и породистая собака. Такая беда случилась с Тори - стаффордширским терьером. Как она оказалась на улице - неизвестно, но как к ней относились хозяева, и так понятно. Худую девочку нашли 22 марта с сильнейшей аллергией.

- Она проложила самостоятельный маршрут от магазина "Молодежный" до дальней Первомайки, переходила оживленные дороги, ехала в общественном транспорте, прибившись к магазину, попала в Центр временного содержания животных по жалобе испуганного покупателя, ведь это же "бойцовская" собака, залижет насмерть, - рассказали в фонде помощи "Ищу Человека".

Зооволонтеры вовремя нашли Тори. Ее уже показали ветеринару, который рассказал, как лечить стаффа. Но на этом проблемы не закончились, сейчас девочке нужен дом.

Сейчас Тори ищет новый дом, где нет других животных. vk.com/shans_podari

Сейчас Тори ищет новый дом, где нет других животных. vk.com/shans_podari

- Временный дом нужен без других животных, - рассказывает о требованиях к передержке волонтер "Подари шанс" Юлия Рекало. - Сильной агрессии к ним Тори не проявляет, но очень ревнует, людей любит до ужаса.

Еще одно важное условие: Тори надо давать лекарства, мыть три раза в день и обрабатывать пострадавшие от аллергии участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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