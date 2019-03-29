2019-03-29T11:03:02+03:00
Происшествия

Кировские спасатели эвакуировали из долины реки Киткуай девушку с вывихнутым плечом

Жительница Петрозаводска попала в больницу, а ее группа продолжила поход
Елена МОЛОДЦОВА
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Вывихнувшую плечо туристку пришлось эвакуировать на снегоходе в больницу.Вывихнувшую плечо туристку пришлось эвакуировать на снегоходе в больницу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отправляясь в лес, никогда не знаешь, чем может закончиться небольшое путешествие по лону природы. Вот и 28-летней гостье из Петрозаводска, приехавшей вместе лыжной туристической группой, не удалось в полной мере насладиться красотами Заполярья – помешала травма.

- Около 17:40 28 марта поступило сообщение, что руководитель группы в составе 12 человек, из которых семь детей, вывихнула плечо и нуждается в помощи. На тот момент туристы из Петрозаводска находились в районе реки Киткуай. К ним выдвинулись пять спасателей на двух снегоходах, - рассказывают в филиале Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в Кировске. – Группу удалось обнаружить довольно быстро. Пострадавшую доставили в приемный покой местной больницы.

К слову, путь оказался не близким: туда и обратно спасатели преодолели порядка 120 километров. На базу отряд вернулся только в 01:25 29 марта. А пока петрозаводчанка приходит в себя в больнице, ее группа продолжает поход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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