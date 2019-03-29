В передаче «Экстрасенсы. Битва Сильнейших» разбирались в обстоятельствах гибели 3-летней девочки из Мурманска

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-29T13:23:23+03:00

Мурманчанка Зинаида Страхова за 10 лет пережила много горя. Фото: фрагмент телепередачи

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- Может, это проклятие? - с такими словами 35-летняя мурманчанка Зинаида Страхова пришла на передачу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших».

Молодую женщину преследуют серьезные жизненные потрясения, и она попросила участников проекта помочь ей что-то с этим сделать. 10 лет назад трагически погибла 3-летняя дочь Зинаиды Настя. Вместе с мамой она выходила из маршрутки, и ножка девочки зацепилась за колесо. Водитель этого не увидел и тронулся.

Череда трагедий в семье началась с гибели трехлетней Насти. Фото: фрагмент телепередачи

- Я кричала, чтобы он остановился, но он проехал 10 метров, протащил ее. Потом водитель выбежал и закричал, что ничего не видел, - вспомнила женщина.

После она пережила выкидыш, внезапную смерть мамы, также умер отец, который поехал на могилу жены и попал в аварию. А в 14 лет старшая дочка Зинаиды Оля упала с 6 этажа. Девушка выжила, но получила серьезные травмы, например, полностью раздробленный таз.

Разбираться в истории мурманчанки вызвались экстрасенсы Елена Голунова и Надежда Шевченко. Обе ведьмы увидели проклятие, которое наслали на род Зинаиды. И вызвались провести обряды.

ИСТОЧНИК KP.RU