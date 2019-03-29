2019-03-29T12:04:40+03:00
Происшествия

В центре Мурманска средь бела дня разграбили ящик для пожертвований больным детям

Хулиган зашел в «предбанник» городского супермаркета, разбил стекло и выгреб все купюры одной рукой - пострадал фонд «Руки жизни»
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске ограбили ящик для пожертвований детям с онкологией. Преступник обчистил благотворительный контейнер в самый разгар дня.В Мурманске ограбили ящик для пожертвований детям с онкологией. Преступник обчистил благотворительный контейнер в самый разгар дня.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Наркоман, жаждущий дозы? Человек, лишенный совести? Бродяга, озверевший от голода? Трудно составить психологический портрет северянина, который совершил жуткий поступок в минувшую среду. Неизвестный житель Мурманска дочиста разграбил ящик для пожертвований «Руки жизни». Тот самый, куда неравнодушные горожане бросают деньги для помощи детям с онкологией.

Застекленный ящик с монитором располагается в бывшей «Чайке» на улице Софьи Перовской. Контейнер стоит рядом с банкоматом и терминалами оплаты. Это входная группа магазина (так называемый «предбанник»), откуда открывается доступ в аптеку, сетевой супермаркет или косметический отдел.

- Это случилось 27 марта около 4-х часов дня. Неизвестный зашел с улицы, разбил стекло и вытащил все деньги. Скорее всего, он попал на камеру видеонаблюдения, - сообщил «КП» охранник сетевого супермаркета.

В самом стеклянном ящике зияет дыра размером с человеческий кулак, а внутри лежат осколки. Скорее всего, неизвестный воспользовался кастетом, выбивая стекло. Голую руку он порезал бы, оставив следы крови. Заявление в правоохранительные органы пока не поступало, об этом нам сообщили в пресс-службе УМВД.

- В нашем распоряжении имеются записи с камер видеонаблюдения. Мы пока не подавали заявление в полицию. Точная сумма украденного неизвестна. По данному адресу ограбление случается уже второй раз, - заметила директор фонда «Руки жизни» Светлана Блинова.

Напомним, ранее похожие ограбления случались в Мурманске и Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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