2019-03-29T12:28:25+03:00
Недвижимость

Эксперты: Мурманск в числе городов, где лучше всего убирают снег

В тройку лидеров вошли Сургут, Хабаровск и Тюмень
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманчане оказались довольным тем, как от снега чистят дворы и дороги.Мурманчане оказались довольным тем, как от снега чистят дворы и дороги.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Мурманск не тот город, где можно не убирать снег, ссылаясь на то, что весной все само растает. Если закрыть глаза на сугробы, то город станет одним большим морем.

Сайт domofond.ru предложил россиянам оценить, как убирают снег в их городах (опрос шел среди 48 муниципалитетов). Для этого надо было ответить на три вопроса: "Довольны ли вы тем, как чистят дворы и территорию около домов?", "Мешают ли сугробы парковаться?", "Как быстро на улицах убирают снег после снегопада?".

Оказалось, что лучше всего труд коммунальных служб по уборке дорог оценили в Сургуте (26,7% опрошенных довольны качеством уборки снега и 6,7% - недовольны), Хабаровске (28,6% и 10,7%) и Тюмени (26,5% и 8,8%). Мурманск тоже в лидерах - на пятом месте. У нас 20% опрошенных довольны качеством уборки снега и только 6,7% возмущены.

Столица Заполярья попала и в ТОП-10 городов по уборке дворов, оказавшись на 10 месте. А в первой тройке все те же Сургут, Хабаровск и Тюмень. К слову, Мурманск уже входил в такой рейтинг и получал высокую оценку.

Напомним, что на этой неделе в Мурманской области был создан штаб ЖКХ, который возглавил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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