2019-03-29T09:38:12+03:00
Общество

В Мурманской области запустили «горячую линию» ЖКХ

Каждое обращение обещают брать на контроль
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис намерен разобраться во всех проблемах простых северян.Андрей Чибис намерен разобраться во всех проблемах простых северян.
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Эх, закипела работа в системе ЖКХ! Насколько эффективно трудится оперативный штаб по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов, лично проверил врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прихватив с собой столичных журналистов. И не замедлили отписаться об увиденном в соцсетях.

- До приемлемого состояния еще далеко – горы снега во дворах, огромные сосульки на крышах. Мобилизуем все ресурсы управляющих компаний, разговор максимально жесткий. Важно, в первую очередь ликвидировать опасность для жизни людей! Сегодня запустили горячую линию ЖКХ – если видите опасную наледь, звоните по телефону 8-800-250-78-25, каждое обращение берется на контроль, - написал Андрей Владимирович на своей новой страничке в «ВКонтакте».

Кстати, в ходе очередной прогулке по Мурманску, Чибис заметил, что у людей очень много замечаний и предложений к власти, которыми они готовы делиться. А посему врио главы региона идет в народ. Андрей Владимирович намерен прокатиться по районам и муниципалитетам, чтобы поговорить, выслушать и понять, что нужно делать в первую очередь. И не с точки зрения местных чиновников, а простых людей. Знакомиться с доверенным ему регионом Чибис начнет уже сегодня с Североморска. Встреча с горожанами состоится в 19:00 в Центре досуга молодежи по адресу: улица Душенова, дом 10.

Журналист Сергей Брилев прогулялся по Мурманску с Андреем Чибисом.В Заполярье продолжается большая уборка льда и снега. Видео: правительство Мурманской области.Светлана УФИМЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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