Главарь наркобанды, которая возила килограммы наркотиков в Мурманск, получил 11 лет

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-29T09:04:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманске состоялся суд над главарем наркобанды, которая полгода возила из Санкт-Петербурга в Мурманск наркотики. За этот срок злоумышленники - а задержали пять человек - доставили примерно 41 килограмм гашиша и около 13 килограммов амфетамина.

Напомним, отраву они распространяли через закладки. Причем смешивали ее с другими примесями, чтобы увеличить объем. Не думая, что так могут еще больше навредить покупателями (примеси вредны сами по себе и могут привести к смерти).

Когда банду накрыли, полицейские задержали двух человек. Потом главарь нанял еще двух, чтобы продолжить работу. В итоге были задержаны все.

- Организатор группы и еще два ее участника заключили досудебные соглашения, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. В мае 2018 года Первомайский районный суд г. Мурманска вынес приговор двоим участникам группы, которые в зависимости от роли и степени участия осуждены к 6 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Сейчас суд рассмотрел и дело самого главаря. Его приговорили к 11 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU