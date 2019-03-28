2019-03-28T19:11:29+03:00
Недвижимость

В Мурманске подписано решение о ремонте взорвавшегося дома на Свердлова

Привести в порядок планируется 20 квартир
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске восстановят дом на Свердлова, где взорвался газ. Но еще нескоро...В Мурманске восстановят дом на Свердлова, где взорвался газ. Но еще нескоро...Фото: Виктор КОСТРОВ
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Во времена немецких бомбардировок в 1940-х годах частично разрушились почти все каменные здания заполярной столицы. Позже строители столкнулись с тяжелой задачей. Им пришлось восстанавливать изуродованные здания. В современном Мурманске есть только один дом, где масштабы разрушения сравнимы с последствиями бомбежки. Это панельная «хрущевка» на Свердлова, где ровно год назад прогремел взрыв газа.

Разрушения были чудовищными - сорвало целый торец здания, погибли люди. При восстановлении дома строителей ждет сложная задача. Но ремонтировать придется - это дешевле и проще, чем построить новый дом.

Первый шаг в этом направлении уже сделан - 26 марта в администрации Мурманска подписали постановление.

- Признать помещения, расположенные по адресу: Мурманск, улица Свердлова, дом 6/1, квартиры 1-20 подлежащими капитальному ремонту с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик, - сообщается в тексте документа.

Только на разработку проекта придется потратить полтора миллиона рублей, а в новые квартиры мурманчане заселятся не раньше 2020 года.

Кстати, следственный комитет прекратил уголовное дело по факту взрыва газа - в связи со смертью обвиняемого. Напомним, скончался молодой человек еще год назад. Вскоре после того, как собственноручно взорвал дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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