В Мончегорске насмерть сбили пешехода, который пытался перебежать дорогу

СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-28T18:16:04+03:00

Уже через полчаса на место смертельной аварии приехал грейдер и вычистил дорогу до асфальта. Фото: Дмитрий Семенов

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Трагедия за трагедией случаются на Кольском полуострове. Напомним, 26 марта в Мурманске упавшая с крыши сосулька убила 63-летнюю пенсионерку, а на следующий день почувствовавшая себя плохо 14-летняя девочка упала с четырехметрового моста. После беда пришла и в Мончегорск.

- 27 марта около 20.00 в районе дома №8 на улице Царевского водитель грузовика Hyundai сбил 63-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, несмотря на находящийся рядом пешеходный переход. От полученных травм пострадавший скончался в машине "скорой помощи", - сообщают данные сводки в администрации Мончегорска.

Правда, очевидцы аварии не согласны с такой формулировкой. Они уверены, что непосредственные участники ДТП не виноваты в случившемся.

- Вранье! Пешеход был сбит из-за колеи в 15-20 сантиметров на дороге. Грузовик вылетел из колеи и наехал на пешехода. Не надо утаивать факты, а надо чистить дороги, - не постеснялся в формулировках Роман Викторович.

И местные жители его поддержали.

- Сколько можно делать виноватыми всех вокруг? Нужно посмотреть правде в глаза: МУП совершенно не справляется со своими обязанностями, такого состояния на дорогах в городе не было никогда, - поддержала предыдущего комментатора Екатерина Мальцева.

ИСТОЧНИК KP.RU