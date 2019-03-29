2019-03-29T08:22:52+03:00
Происшествия

Мурманчане создали петицию и требуют отставки администрации города

Мэрии не хотят прощать гибель женщины из-за сосульки
Ника СВЕТЛОВА
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В мэрии Мурманска собрали представителей УК, чтобы поговорить о качественной работе. Фото: www.citymurmansk.ruВ мэрии Мурманска собрали представителей УК, чтобы поговорить о качественной работе. Фото: www.citymurmansk.ru
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Сутки боролись врачи за жизнь 63-летней женщины, на которую вечером 26 марта упала сосулька с дома №8 на Рыбному проезде в Мурманске. Но травмы были настолько тяжелыми, что пенсионерка скончалась в реанимации.

Жители областного центра возмущены этой трагедией. Ведь женщина несколько шагов не дошла до собственного дома. Так, житель Мурманска Сергей Чернов видит вину администрации областного центра в случившемся. И создал петицию с требованием отправить мэрию в отставку. За час ее подписало чуть больше 10 людей.

На следующий день после трагедии глава администрации Андрей Сысоев собрал у себя представителей "управляшек". Им еще раз обозначили, что неисполнение прямых обязательств приводит к чрезвычайным ситуациям, что влечет за собой уголовную ответственность.

УК озадачили составить график уборки крыш.

К слову, пока что виновным в гибели женщины может стать только один человек - гендир подрядной компании, которая должна была чистить кровлю дома №8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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