Мурманчане создали петицию и требуют отставки администрации города

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-29T08:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сутки боролись врачи за жизнь 63-летней женщины, на которую вечером 26 марта упала сосулька с дома №8 на Рыбному проезде в Мурманске. Но травмы были настолько тяжелыми, что пенсионерка скончалась в реанимации.

Жители областного центра возмущены этой трагедией. Ведь женщина несколько шагов не дошла до собственного дома. Так, житель Мурманска Сергей Чернов видит вину администрации областного центра в случившемся. И создал петицию с требованием отправить мэрию в отставку. За час ее подписало чуть больше 10 людей.

На следующий день после трагедии глава администрации Андрей Сысоев собрал у себя представителей "управляшек". Им еще раз обозначили, что неисполнение прямых обязательств приводит к чрезвычайным ситуациям, что влечет за собой уголовную ответственность.

УК озадачили составить график уборки крыш.

К слову, пока что виновным в гибели женщины может стать только один человек - гендир подрядной компании, которая должна была чистить кровлю дома №8.

ИСТОЧНИК KP.RU