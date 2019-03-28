В Мурманске инвалиду-колясочнику пришлось ехать по дороге, лавируя среди машин
Доступная среда? Нет, не слышали! Людям с инвалидностью в последнее время тотально не везет в столице Заполярья. То после снегопада по тротуару к поликлинике не подъехать на коляске, то снег и наледь приходится убирать собственноручно, не дождавшись управляющую компанию. Теперь же и вовсе в сети появилось видео, как колясочник едет по проезжей части улицы Морской. Надо отдать должное, никто из встретившихся ему автомобилистов не догадался посигналить - все вежливо уступали дорогу.
- А сейчас я покажу программу «Доступная среда» в действии. Вот таким образом, подвергая риску себя и других, он едет на инвалидной коляске, просто потому, что ему больше негде ехать, - прокомментировал видео его автор Владимир Воронович.
Пользователи соцсетей узнали в герое ролика жителя окрестных домов.
- Этот несгибаемый человек по имени Олег следует домой после занятий в тренажерном зале легкоатлетического комплекса. Остается только позавидовать его характеру, - рассказал Денис Илатовский.
В администрации Мурманска заметили, что понятия не имеют, почему инвалид-колясочник решил прокатиться по дороге.
- Подрядная организация регулярно чистит тротуар на улице Морской. По информации Управления городского хозяйства, он находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Правда, пользователи с такой формулировкой не совсем согласны.
- Всегда и везде! В любой сезон так ездим, ибо, по тротуару невозможно проехать, - подытожила Виктория Коваленко.
Почему в Мурманске инвалиды должны ездить по автодорогам?.Будем ждать весны? Снег растает и проблемы уйдут. Видео: Владимир Воронович.
ИСТОЧНИК KP.RU