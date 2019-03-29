В Мурманске на помойку в сумке выкинули кошку

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-29T10:41:09+03:00

Нашедшая беднягу женщина не смогла пристроить ее в приют и отдала в ЦВСЖ на усыпление

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- Мама, смотри, сумка шевелится. Ой, там же кошка! Она же погибнет! – эти словам ребенка стали судьбоносными для пушистой красавицы, которая в одночасье осталась и без дома, и без любящих хозяев. Почему явно домашнее животное запихнули в сумку и выставили на помойку, теперь вряд ли удастся выяснить. Но в 8:00 в квартире руководителя приюта для бездомных животных в Мурманске Оксаны Анчишкиной раздался звонок.

- Я шла с ребенком. Он заметил сумку с кошкой и попросил ее спасти. Мурлыка пушистая, видно, что домашняя. Дворник посоветовал отвезти к вам, - рассказала нашедшая кошку женщина Оксане Львовны.

Мурманчанка очень удивилась, что в приюте нет мест, а на предложение подержать спасенное с помойки животное у себя хотя бы до вечера, пока волонтеры будут искать передержку, ответила отказом, сославшись, что у нее собака-боксер. В итоге женщина решила отнести кошку в ЦВСЖ, несмотря на предупреждение, что там ее просто усыпят. Но видимо судьба смилостивилась над беднягой и она волшебным образом попала в руки к зоозащитникам.

- Очень нужна передержка. Будет куратор, который обеспечит всем необходимым. Выделите уголок, пожалуйста, - кинули клич о помощи в Фонде поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

ИСТОЧНИК KP.RU