В Полярных Зорях 14-летняя девочка упала с четырехметрового моста

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-28T13:26:24+03:00

На место ЧП тут же были стянуты все тревожные службы. Фото: СКР по Мурманской области

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Трагедией закончилась прогулка школьников по мосту через реку Нива, ведущего из Полярных Зорь в Африканду. Теперь за жизнь 14-летней девочки борются врачи, а в обстоятельствах несчастного случая разбираются следователи.

- 27 марта около 19.00 друзья шли по технической платформе автомобильного моста. Жительница Полярных Зорь почувствовала себя плохо, потеряла равновесие и упала с высоты четырех метров на насыпь возле реки Нива. Друзья остановили проезжающего мимо автомобилиста и попросили его о помощи, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Пострадавшую доставили в реанимацию медсанчасти №118 с открытой черепно-мозговой травмой. Сейчас врачи продолжают бороться за ее жизнь, а следователи начали проверку и выясняют, какой тяжести вред причинен здоровью школьницы.

Напомним, за минувшую неделю это уже второй несчастный случай в Мурманской области. 26 марта у дома №8 на Рыбном проезде на 63-летнюю женщину упала сосулька – от полученных травм северянка скончалась в больнице. Остается надеяться, что в этот раз судьба будет более милостива и девочка выживет.

ИСТОЧНИК KP.RU