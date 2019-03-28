В Мурманске джип насмерть сбил щенка

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-28T12:22:13+03:00

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Равнодушие сильных мира сего шокирует простых обывателей. Жестокость и пренебрежение к более слабым созданиям порой выливается в настоящие трагедии. Одна из них произошла в Мурманске на Прибрежной автодороге.

- Днем на нижней дороге около заправки «Серкл Кей» был насмерть сбит щенок. Буквально за несколько часов до этого я заезжала на АЗС и заметила двух 6-месячных малышей, которые весело играли друг с другом. На обратном пути я решила заехать и накормить их. Но к тому моменту уже успела случится беда, - рассказывает в соцсетях Юлия Альбертовна. - По словам очевидцев, джип на большей скорости сбил маленькую собачонку, даже не затормозив, и поехал дальше. Второй малыш стоял над телом погибшего щенка и плакал.

На следующий день добросердечная мурманчанка вернулась на заправку и попыталась поймать малыша, чтобы его не постигла участь собрата и хотела как-то устроить его судьбу. Еще вчера общительный малыш уже отказывался идти в руки, поэтому для крохи соорудили будку в надежде, что злодейка-судьба смилуется над ним. Юлия намерена навещать своего подопечного и дальше по мере возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU