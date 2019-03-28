В Мурманске судебный пристав гулял с собакой и встретил скрывавшегося должника

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-28T11:39:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Иногда судебных приставов работа находит и в выходной день. Так, сотрудник УФССП в воскресенье гулял со своей собакой, и случайно на улице встретил должника.

Мужчина задолжал за коммуналку около 20 тысяч рублей. Не такая уж большая сумма, вот только мурманчанин упорно отказывался ее платить. Более того, когда с ним связывались приставы, то клятвенно им обещал все оплатить. Но слова оставались словами, а потом мужчина и вовсе пропал с радаров.

Но по иронии судьбы...

- Судебный пристав гулял с собакой и встретил должника. Воспользовавшись случаем, напомнил ему о негативных последствиях неисполнения решения суда. Вплоть до того, что его могут объявить в розыск. Поэтому на следующий же день мужчина уже пришел оплачивать долг, - пояснили "КП" в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Напомним, ранее приставы смогли выманить из дома должника по алиментам, которого прятала мама.

ИСТОЧНИК KP.RU