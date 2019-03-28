2019-03-28T11:14:11+03:00
Общество

Для осужденных из Ревды в шампуне утопили пять sim-карт

А подопечным ИК-16 в Мурмашах пытались передать мобильник в сахаре
Елена МОЛОДЦОВА
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Sim-карты утопили в шампуне, но сотрудники учреждения все равно их нашли. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской областиSim-карты утопили в шампуне, но сотрудники учреждения все равно их нашли. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области
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Конечно, благодетелям заполярных осужденных далеко до креативных англичан, которые передавали наркотики подопченым одной из колоний в мертвых крысах, но все же блеснуть есть чем. Сотрудники УФСИН по Мурманской области предотвратили сразу несколько попыток передачи запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.

- Сначала в ИК-23 в Ревде пришла посылка из Оленегорска. Осужденному прислали шампунь против перхоти, начиненный пятью sim-картами. До адресата долгожданная передача не дошла, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области. - Вторую попытку предприняла жительница Кировска, которая отправила в исправительную колонию особого режима №16 мобильный телефон, она спрятала его в пакет с сахарным песком.

Осужденный также подарок не получил. По обоим случаям были составлены протоколы и проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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