Житель Апатитов отдал 3 миллиона рублей несуществующим работникам банков, юристам и врачам

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-28T15:16:49+03:00

Апатитчанин верил, что получит 10 миллионов рублей. А вместо этого лишился трех. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Развод с компенсацией стар как мир. Жертве звонят неизвестные и говорят, что ранее он покупал медицинские препараты. Товар оказался некачественным, поэтому теперь фирма-производитель готова выплатить компенсацию.

Только надо заплатить какую-то сумму. Мошенники находят разные предлоги: оплата судебных издержек, юридического сопровождения, открытия банковского счета для перевода компенсации, налоговых и страховых сборов, доставки банковской карты.

На такую удочку попался 55-летний апатитчанин. Ему позвонили "представители фирмы" и пообещали 10 миллионов рублей компенсации. Конечно, денег мужчина не увидел, зато перевел мошенникам около 3 миллионов своих кровных рублей. Ради этого даже брал кредиты. А когда понял, что его обманули, побежал в полицию.

- В рамках расследования установлено, что о подобных фактах хищения денежных средств мужчина был осведомлен, но не предполагал, что может сам стать жертвой злоумышленников, действующих дистанционно. Поддавшись на уговоры мошенников, и, не оставляя надежду получить обещанную компенсацию, он, когда закончились собственные сбережения, взял кредиты. Несколько телефонных номеров, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы в городе Москве, - рассказывает пресс-служба МВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU