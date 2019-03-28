2019-03-28T09:47:41+03:00
Происшествия

Соцсети: под Магнетитами разбились спортсмены из Москвы, ехавшие на "Праздник Севера"

А через два километра столкнулись военный "УРАЛ" и фура [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Под Магнетитами столкнулись иномарка и микроавтобус. Фото: vk.com/murmansk_dtpПод Магнетитами столкнулись иномарка и микроавтобус. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Очевидцы сообщают об аварии под Магнетитами на 1354 километре федеральной трассы "Кола". Здесь столкнулись микроавтобус и Toyota Camry. Водители утверждают, что этот участок дороги очень скользкий. Микроавтобус перевернулся, иномарка оказалась основательно помята.

- Говорят, в микроавтобусе было 3 человека. Один водитель и 2 спортсмена из Москвы (на "Праздник Севера" ехали). Один в тяжелом состоянии, - рассказала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Ирина Федорова.

В УГИБДД по Мурманской области информации об аварии пока нет, на месте работают сотрудники гоавтоинспекции.

Почти на том же участке "Колы" дорогу не поделили "УРАЛ" и фура. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Почти на том же участке "Колы" дорогу не поделили "УРАЛ" и фура. Фото: vk.com/murmansk_dtp

А через 2 километра - на 1352 километре "Колы" - столкнулись военный "УРАЛ" и фура. К счастью, это ДТП произошло без жертв.

Напомним, 23 марта у Кильдинского поста произошла серьезная авария. Здесь столкнулись фура и Lexus. В иномарке ехала семья с двумя детьми.

На 1354 километре "Колы" столкнулись микроавтобус и "Тойота Камри".Фото: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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