2019-03-28T11:22:39+03:00
Происшествия

В Кандалакше у горы Железной искали двух туристок из Санкт-Петербурга

Женщины свернули не на тот снегоходный след и заплутали
Елена МОЛОДЦОВА
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Заплутавших у горы Железной туристов вывезли в город на снегоходе.Заплутавших у горы Железной туристов вывезли в город на снегоходе.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Гору Железную в Кандалакше пора переименовывать в Бермудский треугольник. В последнее время спасателям приходится регулярно искать там заблудившихся то подростков, то туристов. Напомним, не так давно в районе ущелья спасали четырех школьников, решивших поймать уходящую зиму за хвост и от души накататься на ватрушках. А спустя три дня у горы заблудились две гостьи из Санкт-Петербурга.

- Сколько там проблуждали 46-летняя и 44-летняя петербурженки, не могу сказать. Но нашли мы их довольно быстро. Как выяснилось, женщины пошли на прогулку и в какой-то момент свернули не на тот снегоходный след. В итоге на помощь им пришли двое наших сотрудников на снегоходе - туристок посадили в волокуши и доставили в город, - рассказывают в Кандалакшском отряде аварийно-спасательной службы.

К счастью, на улице пусть и северная, но весна. Женщины устали от блужданий по окрестностям горы Железной, но не замерзли и никакой медицинской помощи им не понадобилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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