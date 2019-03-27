2019-03-27T18:10:18+03:00
Происшествия

В Мурманске задержан гендиректор компании, ответственной за уборку крыши, с которой упала наледь

Сосулька отправила 63-летнюю женщину, проходившую мимо, в реанимацию
Анна СТЕПАНОВА
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В скором времени мужчину могут заключить под стражу.В скором времени мужчину могут заключить под стражу.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Только стало известно о массовых обысках следственного комитета в мурманских организациях, производящих чистку крыш от наледи, как появились первые результаты этой работы.

– Задержан генеральный директор подрядной организации, которая ответственна за уборку снега с крыши дома № 8 по проезду Рыбному, у которой был заключен соответствующий договор с управляющей компанией, – рассказала «КП» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас сотрудники СКР готовят материалы, чтобы ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения, – заключение под стражу. Ранее сообщалось, что уголовное дело заведено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, от схода наледи с крыши пострадала 63-летняя женщина, которая до сих пор находится в реанимации областной больницы. После происшествия врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встретился с родственниками пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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