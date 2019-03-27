2019-03-27T17:35:45+03:00
Происшествия

Житель Оленегорска избил спящего человека стаканом безо всякой причины

Жуткий случай произошел в квартире на улице Пионерской
Иван ПЕТРОВ
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Житель Оленегорска избил собутыльника стаканом, когда тот отсыпался после попойки. [снимок носит иллюстративный характер]Житель Оленегорска избил собутыльника стаканом, когда тот отсыпался после попойки. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Спиртные напитки на всех влияют по-разному. Самое опасное, когда алкоголь вызывает приступы агрессии. Так и произошло в случае с жителем Мурманской области. Мужчина допился до того, что чуть не искалечил своего приятеля. Да еще и безо всякой видимой причины. Неприятный случай произошел в Оленегорске.

Несколько местных жителей, которых объединяет любовь к спиртному, собрались в квартире и «сообразили на троих». Расставив на столе бутылки и закуску, друзья-приятели начали попойку и постепенно захмелели до опасного состояния.

Один из участников вечеринки почувствовал себя настолько плохо, что даже ушел из кухни в комнату: полежать и оклематься. Пробудился 39-летний мужчина от страшной боли в голове. Причиной оказался вовсе не алкогольный «вертолет» или похмелье, а кое-что похуже...

- Проснулся мужчина от того, что злоумышленник, из числа гостей, зашел в комнату со стеклянным стаканом в руке, которым нанес пострадавшему несколько ударов. Позже врачи квалифицировали травмы, как повлекшие легкий вред здоровью: ушибленная рана затылочной области и ушибленная рана лобной области, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Виновник, 42-летний участник попойки, уже дал свои показания в полиции. Объяснить причину своего агрессивного поступка он так и не сумел. Сейчас буян находится под подпиской о невыезде. Оленегорец рискует получить до 2-х лет колонии за причинение легкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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