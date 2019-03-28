Следователи установили личности девочек из Кандалакши, которые побили школьницу

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-28T08:34:30+03:00

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Анонимный пост в "ВКонтакте" не избавил хулиганок от ответственности за свой поступок.

Напомним, утром 27 марта в группе "Кандалакша онлайн" появилась запись без автора, но с фотографиями, что школьницы избили 13-летнюю девочку. При этом всем желающим посмотреть на это в деталях, предлагали переслать видео в личные сообщения.

Публикация в соцсети стала поводом для проверки как УМВД по Мурманской области, так и регионального Следкома.

- Личности участниц конфликта установлены. Потерпевшей - 14 лет, ее обидчицам - 12 и 13 лет. Они были знакомы. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В соцсети уже, к слову, не только назвали имена несовершеннолетних, но и опубликовали ссылки на их страницы. Причем дравшихся девочек почему-то оказалось не две, а четыре. Некоторые кандалакшане уверяют, что школьницы и им забивали "стрелки".

ИСТОЧНИК KP.RU