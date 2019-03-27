Мурманский экс-мэр представит новую книгу «Что было, то было»
Жители Заполярья делятся на две категории. Те, кто уже прочитал книгу «Записки старого ворчуна» и те, кто только готовится. Второй категории остается только позавидовать! Это будет занятное чтение.
Шутки-шутками, но сборник мемуаров Владимира Горячкина «Записки старого ворчуна» и правда получился удачной книгой. Вышла она, кстати, всего 8 лет назад - в 2011 году. А теперь 81-летний мурманчанин выпускает продолжение. Новый сборник мемуаров называется «Что было, то было». Будем надеяться, что книга получилась такой же зажигательной, как и предыдущий релиз.
- Почетный гражданин Мурманска Владимир Ильич Горячкин представит свою книгу воспоминаний и размышлений о жизни. На презентации будут присутствовать краеведы, писатели, историки и друзья автора, - сообщают в Мурманской областной научной библиотеке.
Стоит отметить, что автор - коммунист, испробовавший немало профессий в своей жизни: спортсмен, строитель, чиновник... На Крайний север Владимир Ильич приехал еще в молодости. Постепенно поднялся по карьерной лестнице и занял высокое положение.
В 1980-х годах Владимир Горячкин управлял горисполкомом заполярной столицы. То есть, фактически, выполнял функцию градоначальника, мэра. Все этапы интересной биографии почетного гражданина отражены в новой книге воспоминаний. Ждем на презентации всех любителей качественной литературы.
ГДЕ? Мурманская областная научная библиотека.
КОГДА? 28 марта в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU