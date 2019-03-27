2019-03-27T18:16:46+03:00
Общество

Фотограф из Санкт-Петербурга хочет сделать проект об урбанизации Кольского полуострова

Михаил Лебедев ищет людей, связанных с промышленностью, рыбным промыслом и военным делом
Елена МОЛОДЦОВА
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Фотограф из Птеребурга намерен запечателть на своих снимках, как процесс урбанизации отразился на природе и архитектуре Крайнего Севера. Фото: соцсетиФотограф из Птеребурга намерен запечателть на своих снимках, как процесс урбанизации отразился на природе и архитектуре Крайнего Севера. Фото: соцсети
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В последнее время Мурманск и область привлекают все больше заезжих фотографов, которые стремятся запечатлеть на свои профессиональные камеры все красоты и экзотику Крайнего Севера. Напомним, летом столицу Заполярья посетил фотограф Ярослав Локтионов и раз навсегда влюбился в наш волшебный край. Теперь документальный проект об урбанизации Кольского полуострова намерен сделать фотограф из Санкт-Петербурга Михаил Лебедев.

- Я сейчас учусь в школе документальной фотографии, и в апреле мы организуем экспедицию в Мурманск. Я долго думал над проектом, который можно сделать, и наибольший интерес у меня вызвала именно тема урбанизации: тут и про покорение природы, и о прогрессе, и о его последствиях, и, конечно же, о людях. К тому же, мне интересен визуальный язык, на котором я хочу снимать, и он идеально подходит для таких вещей, - рассказывает «КП» о своей идее Михаил.

Кстати, снимать он собирается на пленочную среднеформатную камеру. В Заполярье фотограф приедет уже 2 апреля и планирует прогостить у нас 10 дней, а пока Лебедев ищет героев для съемок, связанных с промышленностью, рыбным промыслом и военным делом.

- Уже откликнулись жители Апатитов, Оленегорска, Заполярного и, конечно, Мурманска. Также мне хотелось бы встретиться с людьми дела из Мончегорска и Никеля, - говорит петербуржец.

Если у вас есть желание принять участие в проекте, смело пишите фотографу в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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