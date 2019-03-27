Операцию для щенка, которого под Кандалакшей сбил поезд, решено отложить
Малышка, которая умудрилась неделю назад попасть под поезд на станции "Ручьи-Карельские" и выжить, идет на поправку. Напомним, четыре дня щенок со сломанной верхней челюстью ждал попутки до Мурманска. Ветеринары в столице Заполярья заверили, что полученная крохой травма не смертельна, но нужна операция.
- Щенок, которого решили назвать Фанни, несколько дней провел в стационаре. За это время кроха пришла в себя стала активничать, пить и есть. Операцию решено было отложить: нос немного сопит, но это ей не мешает - еда никуда не забивается. Между тем, риск анестезии для такого маленького создания велик, - рассказывает новости руководитель группы "Подари шанс" - Поддержка бездомным животным" Юлия Рекало.
Поэтому решено подождать две недели, в течение которых Фанни будут давать антибиотики и промывать ротовую полость, и только потом поднимать вопрос с операцией.
ИСТОЧНИК KP.RU