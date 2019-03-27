2019-03-27T15:19:51+03:00
Дом. Семья

Операцию для щенка, которого под Кандалакшей сбил поезд, решено отложить

Фанни слишком мала для анестезии
Елена МОЛОДЦОВА
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Фанни пришла в себя после столкновения с железнодорожным составом: стала активничать, есть и пить. Фото: Юлия РекалоФанни пришла в себя после столкновения с железнодорожным составом: стала активничать, есть и пить. Фото: Юлия Рекало
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Малышка, которая умудрилась неделю назад попасть под поезд на станции "Ручьи-Карельские" и выжить, идет на поправку. Напомним, четыре дня щенок со сломанной верхней челюстью ждал попутки до Мурманска. Ветеринары в столице Заполярья заверили, что полученная крохой травма не смертельна, но нужна операция.

- Щенок, которого решили назвать Фанни, несколько дней провел в стационаре. За это время кроха пришла в себя стала активничать, пить и есть. Операцию решено было отложить: нос немного сопит, но это ей не мешает - еда никуда не забивается. Между тем, риск анестезии для такого маленького создания велик, - рассказывает новости руководитель группы "Подари шанс" - Поддержка бездомным животным" Юлия Рекало.

Поэтому решено подождать две недели, в течение которых Фанни будут давать антибиотики и промывать ротовую полость, и только потом поднимать вопрос с операцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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