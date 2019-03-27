2019-03-27T14:55:01+03:00
Туризм

На неделе Мурманской области в Москве готовили краба в ржаном блине и соленую треску

Заполярные деликатесы начнут отмечать на Google-картах
Ника СВЕТЛОВА
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Соленая треска по уникальному рецепту - теперь уже один из брендов Мурманской области. Фото: www.murmantourism.ruСоленая треска по уникальному рецепту - теперь уже один из брендов Мурманской области. Фото: www.murmantourism.ru
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В точках фаст-фуда Мурманска часто можно встретить иностранных туристов. Но гостям гораздо интереснее есть не такую еду, а местные деликатесы. Как только турпоток в регион увеличился, местные кулинары задумались о брендах. Чтобы гости приезжающие знали, что их ждет не только хлеб-соль.

В этом году арктические блюда попадут на Google-карты, а все потому, что Заполярье вошло в проект "Гастрономическая карта России". На днях в Москве прошел фестиваль "Недели региональной кухни в Москве", где отдельно представили Мурманскую область. Неделя Заполярья закончится завтра, 27 марта.

- Продукты Кольского края уникальны: мурманская треска, палтус, гребешок, атлантический лосось, оленина и дикоросы. Благодаря климатическим условиям региона - длинной зиме и короткому лету - местные продукты являются по истине "суперфудом". И наша задача открыть это богатство как для жителей нашей страны, так и для туристов из других стран, - рассказала на церемонии открытия фестиваля вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Среди северных диликатесов - соленая треска в диких ягодах, оленина с можжевельником в бруснике, мурманский гребешок в раковине, краб в ржаном блине, торт "Морошка и кедр".

ИСТОЧНИК KP.RU

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