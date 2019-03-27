2019-03-27T14:36:54+03:00
Происшествия

В Мурманской области рецидивист вернул бабушке украденные деньги и попросил прощения

Но это не спасло мужчину от нового срока - житель Лиинахамари отправится в колонию строгого режима
Иван ПЕТРОВ
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Житель Лиинахамари все равно отправился в колонию, даже несмотря на попытку загладить вину перед потерпевшей. [снимок носит иллюстративный характер]Житель Лиинахамари все равно отправился в колонию, даже несмотря на попытку загладить вину перед потерпевшей. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Непривычный для уголовника красивый поступок совершил житель Заполярья. Ранее судимый северянин попытался загладить свою вину. И возместил ущерб, причиненный одной из своих жертв. С чего вдруг случилось такое «чудо», и что из этого вышло, рассказали в прокуратуре Мурманской области.

- В сентябре 2018 года в поселке Лиинахамари Печенгского района мужчина совершил хищение имущества, принадлежащего пенсионерке. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 9 900 рублей, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Сумма, согласитесь, немаленькая, даже для относительно молодых людей. А уж для пожилой северянки, которая живет только благодаря пенсионным поступлениям, это просто тотальное разорение.

Надо сказать, что после поимки обвиняемый решил вернуть пострадавшей часть украденной суммы. Вдобавок, извинился перед бабушкой за нехороший поступок. Хочется верить, конечно, что в мужчине заговорила совесть. Хотя, скорее всего, он просто надеялся смягчить наказание. Но просчитался...

Дело в том, что в момент совершения преступления мужчина пребывал на испытательном сроке - на нём уже «висела» условная судимость. Поэтому вердикт суда оказался достаточно суровым. Ограбивший старушку житель Мурманской области проведет за колючей проволокой почти 3 года. Причем, в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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