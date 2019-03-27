2019-03-27T13:28:40+03:00
Общество

В Мурманск приплыл «Арктический лебедь» из Норвегии, которого подозревают в незаконном промысле

Большой траулер «Arctic Swan» пришвартовался в рыбном порту 27 марта
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманск прибыл очень красивый норвежский траулер Arctic swan... Фото: Алексей БакуменкоВ Мурманск прибыл очень красивый норвежский траулер Arctic swan... Фото: Алексей Бакуменко
Изменить размер текста:

Баренцево море - прекрасная «кормушка» для рыбаков всех национальностей. Но иногда промышленники настолько увлекаются добычей трески, пикши, крабов и других «даров моря», что нарушают международные правила. Чего греха таить, такое часто случается с рыбаками из Мурманской области.

Но сегодня - не тот случай. В среду, 27 марта, в Мурманск прибыло норвежское судно «Арктический лебедь» («Arctic swan»). Команду траулера подозревают в нарушении правил рыболовства.

- У 43-го причала мурманского морского рыбного порта пришвартовался норвежский траулер «Arctic swan». По предварительной информации, норвежское судно было задержано российскими пограничниками во время незаконного промысла в российской части Баренцева моря, - сообщил пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко в официальном Twitter-аккаунте предприятия.

В настоящий момент никаких обвинений против экипажа не выдвигается, и о задержании судна речи не идет. Траулер прибыл в российский порт своим ходом, без сопровождения Тем не менее, предстоит целый ряд проверок. По их окончании мы узнаем, о каких именно правилах (и нарушениях) идет речь.

Только что у 43 причала порта пришвартовался норвежский траулер Arctic swan .Только что у 43 причала Мурманского морского рыбного порта пришвартовался норвежский траулер "Arctic swan". Видео: Мурманский морской рыбный порт

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Мы живем у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно"
Следком рассказал о тяжелых травмах мурманчанки, на которую упала сосулька
10 тысяч незарегистрированных снегоходов уничтожают природу Мурманской области
Проверка слуха: в Кандалакше группа школьниц избила 13-летнюю девочку
В Мурманском порту горело рыболовецкое судно "Ома"
Врачи из Кандалакши спасли новорожденного малыша в Чупе
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис взял на контроль историю с упавшей на женщину сосулькой
В центре Мурманска на женщину упала сосулька, пострадавшая в реанимации
Мурманчане снова стали лидерами "Брейн-ринга"
В Мурманске сломанная задвижка оставила без воды 11 домов на улице Скальной
В столице Заполярья выберут «Мисс мурманчаночку-2019»
В Кировске Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин утонули в сугробах