В Мурманск приплыл «Арктический лебедь» из Норвегии, которого подозревают в незаконном промысле

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-27T13:28:40+03:00

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Баренцево море - прекрасная «кормушка» для рыбаков всех национальностей. Но иногда промышленники настолько увлекаются добычей трески, пикши, крабов и других «даров моря», что нарушают международные правила. Чего греха таить, такое часто случается с рыбаками из Мурманской области.

Но сегодня - не тот случай. В среду, 27 марта, в Мурманск прибыло норвежское судно «Арктический лебедь» («Arctic swan»). Команду траулера подозревают в нарушении правил рыболовства.

- У 43-го причала мурманского морского рыбного порта пришвартовался норвежский траулер «Arctic swan». По предварительной информации, норвежское судно было задержано российскими пограничниками во время незаконного промысла в российской части Баренцева моря, - сообщил пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко в официальном Twitter-аккаунте предприятия.

В настоящий момент никаких обвинений против экипажа не выдвигается, и о задержании судна речи не идет. Траулер прибыл в российский порт своим ходом, без сопровождения Тем не менее, предстоит целый ряд проверок. По их окончании мы узнаем, о каких именно правилах (и нарушениях) идет речь.

Только что у 43 причала порта пришвартовался норвежский траулер Arctic swan .Только что у 43 причала Мурманского морского рыбного порта пришвартовался норвежский траулер "Arctic swan". Видео: Мурманский морской рыбный порт

ИСТОЧНИК KP.RU