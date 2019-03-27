Проверка слуха: в Кандалакше группа школьниц избила 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-27T10:42:29+03:00

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Соцсети опять кипят: в группе "Кандалакша онлайн" утром 27 января появился пост. Его анонимный автор утверждает, что в городе несколько школьниц избили 13-летнюю девочку.

- Видео попало в сеть, кому нужно ставьте "+" в комментарии, - пишет аноним.

В сеть попали снимки, на которых видны участницы драки. Фото: vk.com/hearkndone

Только за час больше 100 человек, в основном все несовершеннолетние, попросили жестокое видео. Некоторые из комментаторов заявили, что хорошо знают зачинщиц драки и их родителей. А у других появились претензии к автору поста: зачем публиковать фотографии драки в сети, а не отнести их в полицию? Получается, что человек наблюдал, фотографировал и не заступился за жертву?

- Заявлений по факту драки нам не поступало. Но мы начали проверку по факту публикации в сети, - рассказала "КП" руководитель пресс-службы регионального УМВД Валерия Филиппова.

Также внимание на этот пост уже обратили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Напомним, недавно почти поставили точку в резонансной истории про избиение мурманской школьницы в овраге. Участвовали в этом пять ее сверстниц. Так, трех девочек суд постановил отправить на месяц в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске. Четвертная драчунья хочет обжаловать решение суда. А пятую - Милену Феофилактову - не могут найти: девушка сбежала из дома. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU