2019-03-27T10:22:30+03:00
Происшествия

В Мурманском порту горело рыболовецкое судно "Ома"

Пожар начался из-за ремонта
Ника СВЕТЛОВА
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Судно "Ома" стояло у причала в Трех Ручьях, когда случился пожар. Фото: www.fleetmon.comСудно "Ома" стояло у причала в Трех Ручьях, когда случился пожар. Фото: www.fleetmon.com
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Вечером 26 марта два пожарно-спасательных подразделения с мигалками въехали в поселок Три Ручья, где у причала на одноименной улице загорелось рыболовецкое судно "Ома".

Как рассказали в МЧС Мурманской области, причиной пожара стал ремонт, во время которого загорелась палуба. Бороться с огнем торопились 16 пожарных. Но их помощь не понадобилась - с возгоранием персонал судна и ремонтники справились сами.

Судно было построено для кормового трала в 1983 году. На нем есть рыбофабрика, производительность которой в сутки - до 45 тонн мороженной продукции. Порт приписки - Мурманск. "Ома" принадлежит СПК рыболовецкий колхоз "Мурманск".

Напомним, в начале февраля возгорание произошло на борту судна "Вариант". В тот момент оно находилось в Баренцевом море на промысле. К ЧП привело замыкание проводки. А в конце января на судне "Виктор Ткачев" умер капитан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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