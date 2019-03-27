2019-03-27T09:28:14+03:00
Добрые дела

Врачи из Кандалакши спасли новорожденного малыша в Чупе

Заполярные медики поддерживали жизнь до приезда бригады перинатального центра Петрозаводска
Елена МОЛОДЦОВА
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За жизнь малыша врачи из Кандалакши боролись всю ночь, и смогли отогнать злодейку-смерть.За жизнь малыша врачи из Кандалакши боролись всю ночь, и смогли отогнать злодейку-смерть.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Когда речь заходит о жизни и смерти, то не может быть никаких границ между регионами. Поэтому когда в кабинете главного врача Кандалакшской ЦРБ Владимира Петрова раздался звонок из министерства здравоохранения Карелии, он, ни минуты не сомневаясь, отправил в Чупу бригаду реаниматологов.

- 23 марта в поселке родился недоношенный ребенок. Малыш был в тяжелом состоянии и нуждался в специализированной помощи, которую в условиях местной больницы ему оказать не могли. Самыми близкими к Чупе были мы: от нас 130 километров, от Петрозаводска – 540. На дворе вечер и нелетная погода, - рассказывает «КП» Владимир Петров.

Заведующая отделением реанимации Кандалакшской ЦРБ Елена Райбожис и врач-анестезиолог-реаниматолог Шухраджан Аскаров, вооружившись необходимым оборудованием и медикаментами, домчались на помощь маленькому пациенту за полтора часа. Всю ночь, с 20:30 до 6:00, пока специалисты перинатального центра Петрозаводска добирались до севера республики, заполярные медики оказывали малышу неотложную помощь и утром передали ребенка коллегам в среднетяжелом состоянии.

- Сейчас наш маленький пациент в перинатальном центре, состояние его стабильное. Искренне надеемся, что все будет хорошо, - говорит Владимир Леонидович и подчеркивает, - конечно, в нашей практике это первый такой случай. Тем не менее, пациентки с севера Карелии часто обращаются в нашу поликлинику и приезжают даже в Кандалакшу рожать – мы никому не отказываем. Главное – жизнь и здоровье людей, а границы – скорее условность!

ИСТОЧНИК KP.RU

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