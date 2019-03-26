В столице Заполярья выберут «Мисс мурманчаночку-2019»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-26T18:29:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Доме культуры Ленинского округа уже в 20-й раз пройдет конкурс «Мисс мурманчаночка-2019». Тема встречи в этом году весенняя - «Цветочный калейдоскоп». Юные участницы будут много репетировать и работать со специалистами, чтобы 14 апреля в 15.00 продемонстрировать свои таланты перед зрителями и блеснуть на сцене во всей красе.

Стать участником очень просто! Мы приглашаем на конкурс девочек в возрасте от 6 до 8 лет. Обращаем ваше внимание, что заявки принимаются до 2 апреля 2019 года (как от родителей, так и от творческих коллективов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, а также других заинтересованных организаций).

Присылайте заявки по адресу: 183017, Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 47, МАУК «Дом культуры Ленинского округа», или по факсу 8-(88152)-24-26-94, или на электронный адрес lendk2010@mail.ru.

Справки по телефону 8-(8152) 242-686, а с положением конкурса можно ознакомиться в нашей группе во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU