2019-03-26T18:29:48+03:00
Досуг

В столице Заполярья выберут «Мисс мурманчаночку-2019»

Прием заявок открыт до 2 апреля 2019 года
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Конкурс состоится 14 апреля в 15.00 в Доме культуры Ленинского округа. Фото: irk.kp.ru.Конкурс состоится 14 апреля в 15.00 в Доме культуры Ленинского округа. Фото: irk.kp.ru.
Изменить размер текста:

В Доме культуры Ленинского округа уже в 20-й раз пройдет конкурс «Мисс мурманчаночка-2019». Тема встречи в этом году весенняя - «Цветочный калейдоскоп». Юные участницы будут много репетировать и работать со специалистами, чтобы 14 апреля в 15.00 продемонстрировать свои таланты перед зрителями и блеснуть на сцене во всей красе.

Стать участником очень просто! Мы приглашаем на конкурс девочек в возрасте от 6 до 8 лет. Обращаем ваше внимание, что заявки принимаются до 2 апреля 2019 года (как от родителей, так и от творческих коллективов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, а также других заинтересованных организаций).

Присылайте заявки по адресу: 183017, Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 47, МАУК «Дом культуры Ленинского округа», или по факсу 8-(88152)-24-26-94, или на электронный адрес lendk2010@mail.ru.

Справки по телефону 8-(8152) 242-686, а с положением конкурса можно ознакомиться в нашей группе во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Мурманска на женщину упала сосулька, пострадавшая в реанимации
Мурманчане снова стали лидерами "Брейн-ринга"
В Мурманске сломанная задвижка оставила без воды 11 домов на улице Скальной
В Кировске Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин утонули в сугробах
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис создал оперативный штаб по наведения порядка
Жительница Оленегорска, которую зарезала дочь, перед смертью просила помощи у соседей
Мурманских дошколят кормили с нарушениями
В Мурманске 19 остановок общественного транспорта поменяют название
В Апатитах ищут родственников Александра Нарыжкина с ампутированной ногой, который на 4 года застрял в Мытищах
В Мурманске уволили беременную, которая якобы не прошла испытательный срок
В Мурманской области 3-й раз за месяц накрыли подпольный крабовый цех с миллионным ущербом
С перевала в Хибинах спасли 15-летнего туриста из Москвы
Житель Апатитов потерял миллион рублей при попытке дать взятку в 50 тысяч
СМИ снова отправляют министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина в отставку
В Коле намерены доказать, что здание уездного казначейства имеет культурную ценность
В Мурманске сгорели два Mercedes, рассматривается версия о поджоге из-за парковочных мест
Андрей Чибис проверил работу мурманских поликлиник и больниц
Иван Ургант про назначение Андрея Чибиса и других глав регионов: "Карнавал врио"
В Мурманске 70 человек запросили помощи при переходе на цифровое телевидение
В Мурманской области проведут внеочередную волну прививок от кори
В Мурманске наркоман сдал собственного дилера, когда попался с амфетамином и гашишем
Два часа работы: В Мурманске инвалид сам чистил дорогу у дома от снега, не дождавшись милости от «управляшки»
"Ребенок с угрозой жизни": малышку с онкологией из Видяево санавиация доставит в Москву
В заповеднике в Ловозерском районе убили лосиху