В Мурманске сломанная задвижка оставила без воды 11 домов на улице Скальной

СЕГОДНЯ 18:49 2019-03-26T18:49:32+03:00

Часть жителей Мурманска провела без холодной воды полтора часа. Хорошо еще, что коммунальная авария выдалась на тот период, когда большинство горожан на работе, а не дома. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Людмила ШЕКА

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В самый разгар дня большинство северян находятся на работе. Поэтому коммунальные услуги в собственных квартирах ими почти не востребованы. Если смотреть с такой точки зрения на сегодняшнее происшествие в Мурманске, понимаешь, что оно выпало на удачный временной период.

А случилось вот что. Во вторник, 26 марта, примерно в 14.40 отключилась холодная вода в Восточном микрорайоне. Правда, не везде, а только на главной улице данного квартала.

- По уточненной информации диспетчера «Мурманскводоканала», холодное водоснабжение было отключено только в 11 многоквартирных домах на улице Скальной. Номера домов: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15а, - сообщается в группе Единой дежурно-диспетчерской службы Мурманска.

Как пояснили «КП» в управлении «Мурманскводоканала», причина отключения вовсе не в прорыве трубы или аварии. Все оказалось куда интересней.

Днем 26 марта управляющая компания попросила о плановом отключении двух домов на Скальной. При проведении этой стандартной процедуры внезапно сломалась задвижка. Чтобы отремонтировать ее, понадобилось более широкое и длительное отключение, чем планировалось изначально. Холодная вода вернулась в домашние краны мурманчан примерно через полтора часа после отключения, в 16.25.

ИСТОЧНИК KP.RU