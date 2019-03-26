Жительница Оленегорска, которую зарезала дочь, перед смертью просила помощи у соседей

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-26T16:52:40+03:00

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Почему совершается большинство убийств в Мурманской области, знают все. Причина в алкогольной «бытовухе». Однако недавний случай в Оленегорске выбивается из общего ряда. Спиртные напитки вообще не имеют отношения к трагедии, которая произошла 23 марта.

В минувшую субботу 35-летняя жительница Оленегорска убила свою собственную мать. Один удар ножом пришелся в грудь, другой - в бок, ближе к спине. Неясной остается причина, по которой молодая северянка расправилась с 67-летней пенсионеркой. В этом сейчас разбираются следователи.

Ситуация осложняется отсутствием каких-либо очевидных свидетелей. Предварительной информацией о случившемся поделились в следственном комитете Заполярья.

- Подозреваемая и ее погибшая мать жили отдельно. В тот день подозреваемая зашла в квартиру к потерпевшей. Через небольшой промежуток времени раненая потерпевшая вышла из квартиры и попросила помощи у своих соседей, - сообщила «КП» старший помощник начальника следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Жильцы соседних квартир пришли в ужас при виде окровавленной северянки. Они вызвали «Скорую», но реанимировать пожилую женщину не удалось. Несчастная пенсионерка скончалась на руках у врачей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Молодой женщине грозит до 15-ти лет колонии за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU