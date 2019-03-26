В Мурманске 19 остановок общественного транспорта поменяют название
Сегодняшние жители заполярной столицы привыкли, что объявление «аренда» кричит со всех углов. Большая редкость, если кафе, магазин, или офис задерживается долго на одном месте.
Раньше все было наоборот. В советском Мурманске «продуктовый» или ресторан занимал одно и тоже место целые десятилетия. Доходило до того, что именем этого магазина называли автобусную остановку. Такая вот «реклама» по-советски.
Жизнь изменилась, а наименования многих автобусных остановок - нет. Они по прежнему напоминают нам про магазин «Луч», ресторан «Встреч» или даже «Видеосалон», которых уже давно и след простыл. Мурманчане старшего поколения, конечно, млеют от ностальгии, но вот молодежь слегка выпадает в осадок.
Чтобы не морочить людям головы, в администрации Мурманска подготовили проект о переименовании 19-ти остановок общественного транспорта. Сегодня, 26 марта, сити-менеджер Андрей Сысоев подписал соответствующее решение.
Вот лишь пара примеров: «ресторан «Встреч» переименуют в «улицу Халатина», а «Павлика Морозова» - в «Медцентр». Полный список доступен на сайте мэрии под номером 1084. Кстати, подписанное сегодня решение вступит в силу еще не скоро, осенью 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU