2019-03-26T15:12:42+03:00
Общество

В Мурманске 19 остановок общественного транспорта поменяют название

Привычные для горожан наименования «Луч» и «Силуэт» теперь останутся в прошлом
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске поменяют старые советские названия автобусных и троллейбусных остановок.В Мурманске поменяют старые советские названия автобусных и троллейбусных остановок.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Сегодняшние жители заполярной столицы привыкли, что объявление «аренда» кричит со всех углов. Большая редкость, если кафе, магазин, или офис задерживается долго на одном месте.

Раньше все было наоборот. В советском Мурманске «продуктовый» или ресторан занимал одно и тоже место целые десятилетия. Доходило до того, что именем этого магазина называли автобусную остановку. Такая вот «реклама» по-советски.

Жизнь изменилась, а наименования многих автобусных остановок - нет. Они по прежнему напоминают нам про магазин «Луч», ресторан «Встреч» или даже «Видеосалон», которых уже давно и след простыл. Мурманчане старшего поколения, конечно, млеют от ностальгии, но вот молодежь слегка выпадает в осадок.

Чтобы не морочить людям головы, в администрации Мурманска подготовили проект о переименовании 19-ти остановок общественного транспорта. Сегодня, 26 марта, сити-менеджер Андрей Сысоев подписал соответствующее решение.

Вот лишь пара примеров: «ресторан «Встреч» переименуют в «улицу Халатина», а «Павлика Морозова» - в «Медцентр». Полный список доступен на сайте мэрии под номером 1084. Кстати, подписанное сегодня решение вступит в силу еще не скоро, осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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