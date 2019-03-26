В Апатитах ищут родственников Александра Нарыжкина с ампутированной ногой, который на 4 года застрял в Мытищах

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-26T14:38:41+03:00

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Порой брезгливо обходя очередного бездомного стороной, мы даже не думаем о том, чтобы хотя бы попытаться ему помочь. У москвички Кати Белой оказалось доброе и отзывчивое сердце.

- После Нового года на лестничной клетке в одном из домов в подмосковных Мытищах появился мужчина с ампутированной ногой и остался там жить. Документов у него нет. Он плачет и хочет домой, - рассказывает Катя Белая. - Куда я только не обращалась, чтобы как-то ему помочь, но все впустую. Остается надеяться, что в родном городе найдутся его родственники и откликнутся на беду.

Попавшего в беду мужчину зовут Александр Васильевич Нарыжкин. Родился он в 1963 году. По его словам, дома он не был уже 4 года и родные не знают о том, что в аварии он потерял стопу. Кстати, Александр уверяет, что его дети живут в Мурманской области (по адресу: Апатиты, улица Победы, дом 3, квартира 79).

- Если кто узнал Александра Нарыжкина и хочет ему помочь, пишите мне в личные сообщения, - просит Катя Белая.

ИСТОЧНИК KP.RU