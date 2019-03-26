2019-03-26T13:22:28+03:00
Происшествия

В Мурманской области 3-й раз за месяц накрыли подпольный крабовый цех с миллионным ущербом

Оперативники посетили частный дом в Кольском районе [видео]
Иван ПЕТРОВ
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«Крабики на снегу» собственной персоной... Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области«Крабики на снегу» собственной персоной... Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области
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Знаменитая песня «Яблоки на снегу» для Заполярья совсем не актуальна. Для нашего региона больше подошел бы другой хит. Например, «Крабики на снегу». Такая песня вертится на языке, когда силовые структуры снова накрывают подпольный крабовый цех в Мурманской области. Все потому, что полицейские (или пограничники) каждый раз раскладывают морской деликатес прямо на снегу, для точного подсчета.

Кстати, в последнее время это происходит все чаще. За последний месяц отмечено уже 2 случая, когда в Мурманске находили нелегальное производство крабовых деликатесов. А сегодня в полиции сообщили о новом, уже 3-м по счету, происшествии. На сей раз, в Кольском районе. Оперативники узнали, что нелегальный бизнес кипит в одном из частных домов. И наведались в коттедж с проверкой.

- В ходе обыска полицейскими обнаружено несколько полипропиленовых мешков, предназначенных для хранения муки, в которых находилось свыше 170 экземпляров ценного биоресурса. По предварительной оценке, сумма причиненного ущерба превысила 1,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Владельцы дома разыскиваются полицией.

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Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей (подробности)

В Мурманской области нашли крабовый цех в частном доме.Автор: пресс-служба УМВД по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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